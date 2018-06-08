Київрада перезавантажилась: брати, свати, друзі і просто ділові партнери (список)

Перше засідання новообраної Київради було оформлене як тріумф нового-старого міського голови Леоніда Черновецького. Всі ці червоні килимові доріжки, величезні композиції з живих квітів, і навіть духовий оркестр... Якщо тут і є про що сперечатися, то лише про те, чи була демонстрація тріумфального настрою спеціально спланованою акцією, чи то проявом, так би мовити “колективного несвідомого” в київській мерії. Сам Черновецький, вступаючи на посаду, заявив, що цього разу він відчуває більшу відповідальність, ніж два роки тому, коли вперше одержував посвідчення мера, оскільки має більше досвіду. І цей досвід, поза всякими сумнівами, мерові стане в нагоді. Судячи з одних лише списків новообраних депутатів Київради, взаємини усередині столичної влади будуватимуться як і раніше – за клановим та родинним принципами. БЛОК ЛЕОНІДА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 43 МАНДАТИ

1. Леонід Черновецький (Київський міський голова, член Християнсько-ліберальної партії України);

2. Олесь Довгий (позапартійний, заступник міського голови - секретар Київради); син народного депутата Станіслава Довгого(НУ-НС). Скромний представник золотої молоді виявив неабиякі здібності: якщо його перший похід у київську владу пояснювався причетністю до клану Довгих, то тепер Олесь цілком довів свою здатність самостійно служити патрону.

3. Денис Комарницький (член Християнсько-ліберальної партії України , директор ТОВ "Центр розвитку економіки і права"); партнер зятя Леоніда Черновецького Вячеслава Супруненка, очолює наглядову раду АК «Київенерго».

4. Віталій Журавський (позапартійний, заступник голови КМДА); відомий як послідовний соратник мера, а ще як рідний дядько першої красуні Києва (кажуть, що він анітрохи “не допоміг” племінниці виграти конкурс“Міс Київ”). Втім пан Журавський може бути прикладом, як народний депутат України, який випав з центральної обойми ( у 2001 році він був у парламенті членом депутатської групи “Регіони України”), але, не потрапивши у список, вчасно переорієнтувався на київський рівень. Віталій Журавський був номером 230 у списку Партії Регіонів на позачергових парламентських виборах.

5. Алла Шлапак (член Християнсько-ліберальної партії України , викладач Національного педагогічного університету ім. Драгоманова); на минулих виборах керувала мережею Блоку Леоніда Черновецького «по роботі з виборцями».

6. Андрій Заєць (член Християнсько-ліберальної партії України , директор ТОВ "Фінатек"); родич зятя Черновецького В’ячеслава Супруненка.

7. Сергій Березенко (позапартійний , перший заступник начальника ГУ в справах сім`ї, дітей та молоді); племінник лідера УРП «Собор», народного депутата України Анатолія Матвієнка (НУ- НС) , в лютому 2005 року очолив громадську організацію «Український молодіжний собор», яку потім привернув до активної співпраці з Блоком Черновецького.

8. Лариса Мельничук (позапартійна, директор департаменту по взаємодії з державними органами ТОВ "ІстВан");

9. Степан Черновецький (позапартійний, голова спостережної ради АКБ «Правекс-Банк»); син Леоніда Черновецького, про нього нічого не може сказати більше, ніж його ім’я та родинний статус;

10. Павло Пашко (позапартійний , заступник голови Державної митної служби України);

11. Олексій Засенко (позапартійний , директор ТОВ "Будівельна спілка України");

12. Ігор Кононенко (позапартійний , голова спостережної ради ВАТ Страхова компанія "Країна");

13. В`ячеслав Супруненко (позапартійний , директор ТОВ "Юридична фірма "Правозахисник"); зять Леоніда Черновецького;

14.Віталій Лаврененко, член Християнсько-ліберальної партії України , радник міського голови; керівник Оболонської райорганізації ХЛПУ, заступник голови комісії Київради минулого скликання з питань бюджету і соціально-економічного розвитку;

15. Микола Ламбуцький (позапартійний, гендиректор комунального підприємства "Київпастранс");

16. Анатолій Чуб (член президії Християнсько-ліберальної партії України , начальник ГУ комунальної власності;

17. Віктор Гринюк (член Християнсько-ліберальної партії України , голова ради директорів ЗАТ "Променергоекспорт"); чоловік Інги Айвазової (сестри дружини мера).

18. Петро Іванов (член Української партії «Зелена планета», директор ТОВ "Бровтек");

19. Максим Саврасов (член Християнсько-ліберальної партії України , тимчасово не працює);

20. Юрій Ішунінов (член Християнсько-ліберальної партії України , директор ТОВ "Холдинг-Сіті");

21. Ігор Лавров (член Християнсько-ліберальної партії України , директор ТОВ "Рімфо");

22. Олексій Самохін (член Християнсько-ліберальної партії України , директор ТОВ "Культурний центр "Лаконіт", засновником якого вважають Олександра Супруненка, рідного брата зятя мера). Його підприємство фігурувало у скандальній справі із відчуження споруди інституту по вулиці Тверська, 6.

23. Павло Гречківський (позапартійний , голова правління "Украгрокомерс");

24. Михайло Яковчук (позапартійний , комерційний директор ТОВ "Кіномедіа "Едвертайзінг");

25. Віталій Павлик (позапартійний , помічник-консультант народного депутата);

26. Сергій Кримчак (член Християнсько-ліберальної партії України, голова правління громадської організації "Правозахисник", директором якого є зять мера);

27. Олексій Євлах (позапартійний, перший заступник голови Печерської райдержадміністрації); колишній перебіжчик з фракції БЮТ;

28. Олександр Драпій (позапартійний, голова спостережної ради ТОВ "Екстрім"); теж перебіжчик з БЮТу, який зумів довести свою ефективність меру і отримав місце у цьому списку;

29. Мирон Курилич (позапартійний , адвокат ТОВ «Адвокатська компанія "Курилич і Ясеницький");

30. Світлана Костюк (член Християнсько-ліберальної партії України , керівник відділу в ТОВ "Юридична фірма "Правозахисник", директором якої є зять Черновецького);

31. Олександр Гавриленко (позапартійний, командир повітряного судна ЗАТ «Авіакомпанія «МАУ»); друг зятя Черновецького, брат Бориса Гавриленка, який пройшов у Київраду за списком блоку Катеринчука. Має прізвисько "Брат 1".

32. Алла Капленко (член Християнсько-ліберальної партії України , пенсіонерка);

33. Валерій Сергійчук (член Української партії «Зелена планета», начальник відділу комунальної власності Деснянської райдержадміністрації);

34. Ольга Славна (член Християнсько-ліберальної партії України , маркетинг-директор ПП "Данком");

35. Олег Качкан (член Християнсько-ліберальної партії України , тимчасово не працює);

36. Алла Семенюк (позапартійна, керівник з адмінпитань ТОВ "Київський центр культурно-освітнього розвитку");

37. Ігор Шпак (член Християнсько-ліберальної партії України ,директор ТОВ "Голосієво-103");

38. Ольга Заєць (позапартійна, заступник директора "Центр розвитку економіки і права");

39. Роман Слободян (член Християнсько-ліберальної партії України, голова громадської організації "Правозахисник");

40. Зоя Миронова (член Християнсько-ліберальної партії України , пенсіонерка);

41. Віталіна Шлапак (член Християнсько-ліберальної партії України , провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності в фінансовому управлінні Печерського району);

42. Юрій Булгаков (позапартійний , перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації);

43. Юрій Бічук (член Християнсько-ліберальної партії України ,перший заступник голови Оболонської райдержадміністрації)

БЮТ – 32 МАНДАТИ

1. Олександр Зінченко (позапартійний, керівник групи наукових консультантів і референтів прем`єр-міністра); влітку 2005 року пішов з Секретаріату Президента, звинувативши найближче оточення Ющенка у корупції

2. Анатолій Хостікоєв (позапартійний , актор Київського Національного академічного драматичного театру ім.Франка);

3. Тетяна Меліхова (член партії ВО «Батьківщина», помічник-консультант народного депутата); очолювала фракцію БЮТ у Київраді, одна зі столичних спікерів БЮТу, яка найбільш активно відстежувала процедурні порушення Київради у землевідведеннях.

4. Юрій Дмитрук (член партії ВО «Батьківщина», директор ТОВ "Юрисвіт");

5. Сергій Мельник (член партії ВО «Батьківщина», директор ТОВ "Євростандарт");

6. Микола Мельник (позапартійний, керівник служби Голови ВСУ); екс-член Центрвиборчкому, зараз – права рука голови Верховного суду Василя Онопенка

7. Семен Борисенко (член партії «Реформи і порядок», голова спостережної ради ВАТ "Трест "Київспецбуд");

8. Віктор Наумко (член партії ВО «Батьківщина», депутат Київради попереднього скликання);

9. Олег Медведєв (позапартійний, голова редакційної ради Центру інформаційних та комп`ютерних технологій); його називають чи емісаром, чи комісаром центрального апарату БЮТу у міськраді

10. Сергій Козир (член партії ВО «Батьківщина», гендиректор ЗАТ "Автохаус Київ, ГмбХ");

11. Микола Лук`янюк (член партії ВО «Батьківщина», заступник гендиректора ЗАТ "Київрічсервіс");

12. Володимир Семинога (член партії ВО «Батьківщина», гендиректор ТОВ "Рось-1"); брат Анатолія Семиноги, керівника київського осередку партії "Батьківщина".

13. Олександр Незнал (член партії ВО «Батьківщина», заступник голови Голосіївської райдержадміністрації);

14. Олександр Бригинець (позапартійний, президент художньої агенції "Територія А");

15. Олександр Толубицький (позапартійний , гендиректор ТОВ "Сіті Ріелті Груп");

16. Денис Москаль (позапартійний , гендиректор ТОВ "ТРО "ТВ-Тоніс");

17. Дмитро Нікульшин (член партії «Реформи і порядок», помічник-консультант народного депутата);

18. Олександр Козіс (позапартійний , голова правління АТ "Українська автомобільна корпорація"); креатура Таріела Васадзе. Козіс є головою правління корпорації "Укравто".

19. Інна Новак (позапартійна, директор ТОВ "Консалтингова група "Ледіс"); дружина заступника глави Секретаріату Президента Олександра Чалого (у недалекому минулому віце-президент консорціуму «Індустріальна група»);

20. Василь Сенчук (позапартійний, начальник Київського міського БТІ); без його підпису фактично неможливо провести будь-яку угоду стосовно відчуження столичної нерухомості або передачі її в оренду понад три роки ;

21. Владимир Кобелєв (член партії ВО «Батьківщина», помічник-консультант народного депутата);

22. Владислав Ярцев (член партії ВО «Батьківщина», заступник голови Солом`янської райдержадміністрації);

23. Юрій Береговий (позапартійний , адвокат ПП "Адвокатське бюро "ДІФА");

24. Олег Петькун (член партії ВО «Батьківщина», голова правління ВАТ "Київпорядкомплект");

25. Володимир Дробот (позапартійний, директор КП "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв");

Його структура надає послуги співробітникам усіх посольств: від збивання бурульок взимку до організації екскурсій для співробітників диппредставництв і має найтісніші неформальні зв’язки із співробітниками дипломатичних представництв.

26. Роман Штейнас (член Української Соціал-демократичної партії, гендиректор ТОВ "Маркет-Сервіс");

27. Віктор Тищенко (член партії «Реформи і порядок», директор ТОВ "Дніпро");

28. Дмитро Олійник (позапартійний, голова наглядової ради ВАТ "Ветропак Гостомельський склозавод");

29. Олег Куровський (позапартійний, фінансовий директор ТОВ "Житло-Буд"). Син Івана Куровського, народного депутата від БЮТ, співвласника компанії "Житлобуд", яка розпочала скандальне будівництво на території Жовтневої лікарні;

30. Борис Дробот, директор ТОВ «Незалежна нафтова компанія»;

31. Анатолій Шевченко ( у 2006 році значився заступником гендиректора будівельної фірми «Меджестік», яку пов`язують з цивільною дружиною бізнесмена Олександра Лойфенфельда (співвласник ТЦ «Глобус», пройшов у Київраду за списком ГАК) Розалією Бондарською. Кажуть, що сам Лойфенфельд має хороші стосунки з нардепом від БЮТ Андрієм Портновим;

32. Володимир Науменко, директор ТОВ “Волна”;

БЛОК ВІТАЛІЯ КЛИЧКА - 15 МАНДАТІВ

1. Віталій Кличко (позапартійний, радник Президента України);

2. Іван Плачков (позапартійний, радник Президента України); сусід Ющенка по Безрадичах, колишній губернатор Одещини, колишній керівник “Київенерго”;

3. Наталія Новак (позапартійна, керівник управління з питань бюджету й соціально-економічного розвитку секретаріату Київради); головний консультант Кличка із київської тематики;

4. Анатолій Коваленко (позапартійний, заступник директора ПГХ ТОВ "Зелений гай"). Ніхто з аналітиків не береться пояснити появу у списку колишнього члена списку блоку Литвина, багаторічного керівника Печерського району. Минулого разу він очолював список Литвина у Київраду, але пішов звідти через конфлікт з Пилипишиним;

5. Дмитро Андрієвський (позапартійний, голова ради директорів ТОВ "Інтеко-Холдінг"); один і спонсорів блоку і керівників кампанії Кличка;

6. Людмила Закревська (член партії Народний Рух України, старший науковий співробітник інституту кібернетики ім. Глушкова); дружина лідера міської організації НРУ народного депутата Олександра Чорноволенка, з чуток, має бізнес-інтерес у зовнішній рекламі;

7. Лев Парцхаладзе (член партії «Європейська столиця», голова спостережної ради ЗАТ "Інвестиційна компанія "ХХІ Століття"); один зі спонсорів блоку;

8. Олександр Клюс (член партії «Українські соціал-демократи», радник голови правління ЗАТ "Пирятинський сирзавод"); УСД є співзасновником блоку, тож пан Клюс представлений за своєю партійною квотою;

9. Марія Іонова (позапартійна, старший консультант організаційно-протокольного відділу Служби державного протоколу і церемоніалу Секретаріату Президента);

10. Андрій Миргородський (член партії «Європейська столиця», член спостережної ради ЗАТ "Інвестиційна компанія "ХХІ Століття"), бізнес-партнер Льва Парцхаладзе;

11. Роман Гижа (член партії «Європейська столиця», менеджер "Кличко Маркетинг Груп");

12. Микола Паламарчук (позапартійний, пенсіонер). Появу у списку екс-керівника кримської міліції пов’язують саме із номером 8 паном Клюсом.

13. Валерій Іщенко (член партії Народний Рух України, фінансовий директор ПП "Південний"); один із спонсорів блоку;

14. Валерій Карпунцов (позапартійний, гендиректор ТОВ "Правнича група "Колегіум"); вважається членом команди заступника голови Секретаріату Романа Безсмертного, очолював юридичний департамент у виконкомі “НУ-НС”;

15. Ганна Старостенко (член партії «Європейська столиця», президент БО "Фонд братів Кличків");

БЛОК ЛИТВИНА – 11 МАНДАТІВ

1. Віктор Пилипишин (член Народної партії, голова Шевченківської райдержадміністрації); його дебютна кампанія 2006 року була настільки вдалою, що сьогодні Віктор Петрович мав чи не пріоритетне право на складання списку;

2. Михайло Голиця (член Народної партії, заступник голови Київміськадміністрації, майже десять років - начальник Головного управління житлового забезпечення); був у цьому ж списку на минулих виборах, кажуть, що він має інтереси у будівельному бізнесі.

3. Ігор Шовкун (член Народної партії, директор ТОВ "Інститут регіонального розвитку"); колишній заступник голови Подольської райадміністрації.

4. Валерій Пономаренко (член Народної партії, проректор Міжнародного інституту експертиз і досліджень проблем безпеки), колишній заступник директора банку “Хрещатик”, заступник голови Держкомрезерву при Януковичу, сьогодні - заступник Пилипишина у міській організації Народної Партії.

5. Андрій Сидоров (член Народної партії, заступник голови Шевченківської райдержадміністрації); молодий, але доволі успішний чиновник, який проводив в Шевченківському районі реформу ЖКХ, вважався головним по роботі з ЖЕКами, має невеличкий кінний бізнес.

6. Олена Антонова (член Народної партії, заступник голови правління ВАТ «Комбінат "Тепличний"); людина Віктора Пилипишина, його давній бізнес-партнер.

7. Денис Костржевський (позапартійний, тимчасово не працює); з інших джерел - має відношення до «Міськжитлобуд»;

8. Анатолій Брезвін (член Народної партії, екс-голова ДПАУ, президент Федерації хокею України);

9. Олександр Ліщенко (член Народної партії, заступник директора ТОВ "Ринок-1", відомого, як Троєщинський). Під час передвиборної кампанії МВС оприлюднило документи, що нібито пан Ліщенко був двічі засуджений, і, крім того, він нібито був правою рукою кримінального авторитета Прища;

10. Валерій Мошенський (член Народної партії, голова спостережної ради ЗАТ " Планета-Буд")

11. Юрій Курінний (член Народної партії, заступник голови Голосіївської РДА).

БЛОК “ГАК" – 8 МАНДАТІВ

1. Олександр Пабат (позапартійний, президент Спілки громадських організацій "Громадянський актив Києва"); керівник фракції ГАК у Київраді, син високопосадовця з Мінагрополітики Віктора Пабата, кажуть, що головний модник на Хрещатику, 36;

2. Дмитро Козаков (позапартійний, гендиректор ТОВ "Київська Інвестиційна Група");

3. Юрій Бондар (позапартійний, голова правління ЗАТ "Київенергохолдинг");

4. Галина Герега (позапартійна, фінансовий директор ТОВ "Епіцентр");

5. Ярослав Філатов (голова правління- гендиректор ВАТ "АК "Київводоканал");

6. Ігор Баленко (у 2006 р. в Київраду прийшов як член Народної партії і був у відповідній фракції, голова спостережної ради ЗАТ "Фуршет"); чоловік співачки Асії Ахат.

7. Олександр Лойфенфельд (голова спостережної ради благодійного фонду "Бабин Яр"); нібито колишній власник ТЦ “Глобус”, фінансовий директор футбольного клубу “Арсенал”, друг Вадима Рабиновича і в деяких проектах компаньйон Михайла Табачника.

8. Сергій Слепкань (голова правління ВАТ "Київгаз").

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ – 6 МАНДАТІВ

1. Архієпископ Павел (Петро Лебідь) (позапартійний, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

2. Михайло Резнікович (позапартійний, генеральний директор - художній керівник Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки);

3. Олексій Омельяненко (член Партії регіонів, член правління міжнародної громадської організації "День хрещення Русі");

4. Яна Щербинська (позапартійна, юрист юридичної фірми "Воропаєв і Партнери");

5. Володимир Дейнега (член Партії регіонів, голова ТОВ "АРГО - торговельна мережа", якій належить дев’ять магазинів модного одягу на Хрещатику);

6. Сергій Баранов-Мохорт (член Партії регіонів, керівник апарату Київського міського відділення Партії Регіонів).

БЛОК МИКОЛИ КАТЕРИНЧУКА – 5 МАНДАТІВ

1. Роман Ярошенко став депутатом Київради замість номера першого у виборчому списку - Миколи Катеринчука. (Той відмовився від мандата депутата Київради, натомість зберігши за собою недоторканність народного обранця у ВР) Пан Ярошенко член Спостережної Ради ТОВ «Партнер-Банк», його називають ще одним партнером і другом зятя Леоніда Черновецького;

2. Володимир Лановий (позапартійний, президент Центру ринкових реформ);

3. Олексій Резніков (позапартійний, партнер юридичної фірми "Магістр і Партнери");

4. Павло Тесленко (член партії «Європейська платформа», директор ЗАТ "Червоний мак");

5. Борис Гавриленко (позапартійний, командир повітряного судна "Боїнг-737" ЗАТ "Авіакомпанія "Аеросвіт"). Близький друг зятя Черновецького, брат Олександра Гавриленка, який теж пройшов у Київраду, але за списком Блоку Черновецького. Має прізвисько "Брат 2 ".

У повному списку пана Катеринчука майже на кожного кандидата у депутати знайшлася б пара: родич, друг чи компаньйон зі списку Блоку Черновецького. Журналісти помітили, що 11-ий номер Катеринчука пан Романюк вимушений був конкурувати з рідною мамою, номером 78-им у списку Черновецького. 15-ий катеринчуківський номер Георгій Мсукнішвілі конкурував із власним шефом з “Лаконіту” – номером 26 у списку Черновецького. А самого ж Катеринчука, який вирішив залишитися у Верховній Радї, компенсує знизу друг зятя Черновецького Роман Ярошенко.

Маша Міщенко