Суд змінив запобіжний захід для екс-нардепа Юрія Сиротюка

Як передає кореспондент УНІАН, захист Сиротюка звернувся з клопотанням змінити запобіжний захід – домашній арешт з 20 00 до 7 ранку на більш м’який запобіжний захід, оскільки Сиротюк обраний депутатом Київради. І з огляду на виконання депутатських обов’язків не завжди може повертатися додому о восьмій вечора. Представник прокуратури виступив проти задоволення цього клопотання, зауваживши що доцільніше було б скоротити час обов’язкового перебування Сиротюка вдома.

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Після досить тривалого судового засідання - майже 5 годин - суд виніс рішення, що Сиротюк може не обмежувати своє пересування в межах Києва та зобов’язаний з’являтися за першим викликом органів слідства.

Також суд постановив залишити електронний браслет, що контролює пересування Сиротюка при ньому.

Такий запобіжний захід буде діяти до 10 лютого 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, Сиротюка разом з іншими "свободівцями" підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

11 вересня Печерський райсуд постановив заарештувати Сиротюка терміном на 60 діб.

4 листопада суд змінив йому міру запобіжного заходу на домашній арешт, тим самим не задовольнивши клопотання прокуратури щодо продовження тримання його під вартою.

Сиротюк після зміни судом запобіжного заходу вийшов із Лук’янівського СІЗО у ніч на 9 листопада.