Суд відпустив "свободівця" Сиротюка під домашній арешт

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Христина Тарасюк, тим самим не задовольнивши клопотання обвинувачення щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного в організації заворушень під ВР 31 серпня Сиротюка.

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Оскільки термін перебування Сиротюка під вартою спливає 9 листопада, він буде поміщений під домашній арешт наступного дня, 10 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Сиротюка разом з іншими «свободівцями» підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

11 вересня Печерський райсуд постановив заарештувати Сиротюка терміном на 60 діб.

Термін перебування Сиротюка під вартою спливає 9 листопада. Представники прокуратури звернулася до суду з клопотання про подовження терміну тримання Сиротюка під вартою ще на 60 діб.