Яценюк заявляє, що прийме рішення ВР про відставку, якщо таке буде ухвалено
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що готовий піти у відставку, якщо таке рішення буде прийнято Верховною Радою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив в рамках «Години запитань до уряду» під час звіту про результати роботи за рік.
«Я взяв на себе всю повноту відповідальності за самі непопулярні кроки в нашій країні, які ніхто не робив 20 років. І коли я йшов на цю посаду, я знав, що буде з моїм рейтингом, я це знав. Я прийшов сюди не для власного політичного рейтингу, я для того, щоб провести реформи і рейтинг був нашої країни», - сказав він.
Читайте такожРосія перестала бути газовим диктатором України – голова уряду
Яценюк зазначив, що парламент має повні конституційні повноваження, щоб поставити на голосування рішення про відставку уряду.
«Ставте і голосуйте. Я прийму рішення українського парламенту. Я за це крісло не тримаюсь», - підкреслив Яценюк.