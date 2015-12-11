Україна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом - прем'єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він заявив: “Україна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму”.

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За словами Яценюка, "15-го числа буде оприлюднений звіт (УНІАН: 15 грудня буде оприлюднена доповідь Єврокомісії щодо виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму)".

Він наголосив, що Україна “заслуговує на те, щоб ЄС так само, як і Україна для ЄС, відкрив свої кордони для українських громадян”.

На переконання Яценюка, “кордони для українських громадян будуть відкриті”.

Нагадаємо, за даними Die Welt, Єврокомісія планує представити звіт з позитивною оцінкою ходу реформ в Україні та Грузії і тим самим дати "зелене світло" скасуванню віз до країн ЄС для українців і грузинів.