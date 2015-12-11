У Верховній Раді між депутатами від "БПП" і "Народного фронту" сталась бійка
11:10, 11 грудня 2015Політика
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У Верховній Раді між народними депутатами від "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" сталася бійка.
Скріншот відео
Як передає кореспондент УНІАН, бійка розпочалася після того, як депутат Олег Барна із фракції "БПП", який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни, подарував букет червоних троянд прем’єр-міністру Арсенію Яценюку, схопив його і виніс із-за трибуни.
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В цей час до Барни підбігли депутати із фракції "Народний фронт" і почали його бити. До цієї бійки приєднались також депутати від "БПП".
На даний час засідання ВР призупинено, депутати повертаються на робочі місця.
Нагадаємо, Яценюк виступає у Раді.
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