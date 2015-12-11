Луценко каже, що Кабмін не звітує перед парламентом: це звичайний День Уряду

«Всупереч загальним очікуванням, звіту Уряду сьогодні не відбудеться. Бо закон передбачає цю процедуру через надання депутатам звіту за 15 днів, потім - звіт міністрів на профільних комітетах і лише потім - офіційний виступ Прем'єр-міністра з трибуни ВР. Нічого з цього Кабміном не зроблено. Тому сьогодні відбудеться звичайний День Уряду», - написав він на свої сторінці у Facebook.

Він вважає, що «це і добре. Бо найгірше, що можна зробити - це зняти Яценюка і не обрати нікого іншого. А саме така арифметика сьогодні в парламенті.»

«Уряд без прем'єра, парламент без коаліції, країна без Бюджету означає зупинку співпраці з МВФ. Без 3,9 млрд дол траншу країна за місяць скотиться в гіперінфляцію. Це - безвідповідальний сценарій. Щоб його уникнути ВР має насамперед сформувати політичне завдання, а вже потім - під нього - формувати Кабмін», - зазначив Яценюк.

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За його словами, необхідно «прийняти зміни до Податкового Кодексу, Бюджет 2016 року і лише після цього ( але ще в грудні ) - обговорити долю Уряду. В рамках нинішньої коаліції».

«І цього разу неприпустимо голосувати за "мурзілку" замість Програми дій Уряду. Суспільство має знати перелік конкретних реформ і календарний план їх реалізації», - резюмував він.

Нагадаємо, Яценюк зараз виступає у Раді.