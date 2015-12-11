Луценко каже, що Кабмін не звітує перед парламентом: це звичайний День Уряду
Голова фракції «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко заявив, що Уряд не звітує перед депутатами.
«Всупереч загальним очікуванням, звіту Уряду сьогодні не відбудеться. Бо закон передбачає цю процедуру через надання депутатам звіту за 15 днів, потім - звіт міністрів на профільних комітетах і лише потім - офіційний виступ Прем'єр-міністра з трибуни ВР. Нічого з цього Кабміном не зроблено. Тому сьогодні відбудеться звичайний День Уряду», - написав він на свої сторінці у Facebook.
Він вважає, що «це і добре. Бо найгірше, що можна зробити - це зняти Яценюка і не обрати нікого іншого. А саме така арифметика сьогодні в парламенті.»
«Уряд без прем'єра, парламент без коаліції, країна без Бюджету означає зупинку співпраці з МВФ. Без 3,9 млрд дол траншу країна за місяць скотиться в гіперінфляцію. Це - безвідповідальний сценарій. Щоб його уникнути ВР має насамперед сформувати політичне завдання, а вже потім - під нього - формувати Кабмін», - зазначив Яценюк.
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За його словами, необхідно «прийняти зміни до Податкового Кодексу, Бюджет 2016 року і лише після цього ( але ще в грудні ) - обговорити долю Уряду. В рамках нинішньої коаліції».
«І цього разу неприпустимо голосувати за "мурзілку" замість Програми дій Уряду. Суспільство має знати перелік конкретних реформ і календарний план їх реалізації», - резюмував він.
Нагадаємо, Яценюк зараз виступає у Раді.