Барна отримає від фракції "БПП" "великого прочухана" - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова фракції Юрій Луценко, коментуючи сьогоднішню ситуацію, коли Барна виніс з-за трибуни парламенту прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, після чого відбулась бійка.

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За словами Луценка, фракція «БПП» розгляне цю ситуацію на своєму засіданні.

Луценко назвав дії Барни неприпустимими. «Але треба чесно сказати, що атмосфера, створена в залі, провокувала психологічно невиважених людей - Олег Барна пройшов через фронт, і тому, на жаль, він надто імпульсивний, але в будь-якому разі це не є виправданням його вчинку», - наголосив він.