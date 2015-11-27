Гройсман розповів, коли буде прийматися рішення щодо відставки Яценюка

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" сказав голова парламенту Володимир Гройсман, передає ТСН.

"Прийде 11 число — ми почуємо прем'єр-міністра, ми почуємо звіт про те, що зроблено, ми почуємо його погляди наперед, програму, яку треба оновити, і тоді я прийму рішення", - сказав він.

Гройсман зазначив, що в нього немає сумніву у тому, що оновлення уряду має відбутися.

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"Але це має бути системна робота, не від того, кого поміняти і кого поставити, а від того, що ми будемо робити. І робити операційний план, і звіт має бути не один раз на рік, а хоча би раз на місяць треба робити невеликий операційний звіт, щоб люди бачили, що відбувається, які закони приймаються, як вони мають бути зреалізовані", - зазначив голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Олег Барна (фракція партії “Блок Петра Порошенка”) заявив, що розпочато збір підписів під проектом постанови щодо висловлення недовіри Кабінету міністрів України на чолі з Арсенієм Яценюком.