Барна проти Яценюка: Оприлюднено детальне відео причини бійки у Раді
12:47, 11 грудня 2015Політика
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У мережі з’явилось детальне відео подій, що спричинили масову бійку депутатів у Верховній Раді.
Скріншот відео
Нагадаємо, бійка розпочалася після того, як депутат Олег Барна із фракції "БПП", який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни, подарував букет червоних троянд прем’єр-міністру Арсенію Яценюку, схопив його і виніс із-за трибуни.
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