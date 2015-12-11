Барна пояснив свою атаку на Яценюка

"Вчинок, може, не європейський, але інакшим методом це зло... Бо якщо Яценюк не піде, я дуже боюся, що його винесуть люди", – сказав він.

"Прем'єр, рейтинг політичної сили якого падає до нуля за півроку, автоматично повинен йти у відставку. Прем'єр, який не виконав домовленостей, повинен йти у відставку", – вважає Барна.

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Він також висловив невдоволення, що нардепи не ставлять свої підписи за відставку уряду, які він збирає, пише Українська правда.

"А це треба питати тих сил, які критикують Яценюка, але два тижні думають підписувати чи не підписувати. Це нагадує ставлення повії до клієнта", – додав він.

Як відомо, у п'ятницю під час виступу Яценюка з трибуни Барна підійшов до нього з букетом квітів і накинувся на нього.