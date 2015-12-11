Посол Британії про інцидент у парламенті: сподіваюся, квіти й обійми не завадять роботі Ради

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Квіти і обійми? Я сподіваюся, що це не буде відволікати від очікуваного прогресу у Верховній Раді цього тижня", - наголосила Гоф.

Flowers and a hug? I hope this doesn't distract from welcome progress in the @verkhovna_rada this week — Judith Gough (@JudithGoughFCO) December 11, 2015

Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра Яценюка депутат Олег Барна з фракції «Блок Петра Порошенка», що збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і поклав букет червоних троянд, перев'язаний чорною жалобною стрічкою. Після цього Барна виніс Яценюка з трибуни. До Барни підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і стали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати від БПП.