Зниклі документи з підписами за відставку Шокіна знайшлися у Портнова

Про це сам Портнов написав на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши відповідне фото.

Він зазначив, що продасть недорого папки з підписними листами за відставку генерального прокурора України або виміняє їх у нього ж на хорошу, раніше нікому не продану кримінальну справу або на річ, що перебуває у стадії передпродажної підготовки, або на свою кримінальну справу.

Читайте такожЄгор Соболєв заявив, що в залі Ради у нього вкрали документи з підписами за відставку Шокіна

"Готівкова форма розрахунків. Самовивіз, стовідсоткова передоплата. Прямі поставки. Посередників прошу не турбувати", - йдеться у його повідомленні.

Оголошення.Продам недорого папки з підписними листами за відставку Генерального прокурора України або выменяю їх у нього... Posted by Андрій Портнов on 11 грудня 2015 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що у народного депутата України Єгора Соболєва (фракція «Об'єднання «Самопоміч») у сесійній залі Верховної Ради викрали папку з документами, де були листи з підписами народних депутатів за відставку Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України.