Єгор Соболєв заявив, що в залі Ради у нього вкрали документи з підписами за відставку Шокіна
У народного депутата України Єгора Соболєва (фракція «Об’єднання «Самопоміч») у сесійній залі Верховної Ради вкрали папку з документами, де були листи з підписами народний депутатів за відставку Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України.
Про це він написав у Facebook.
"На завершення цього тижня роботи цієї Верховної Ради України. З мого стола в залі голосувань в парламенті зникла тека з підписами за відставку Віктора Шокіна", - зазначив Соболєв.
"У залі парламенту. Куди мають доступ виключно парламентарії. На момент зникнення в теці було 127 підписів. Останньою підписалася депутат від Блоку Петра Порошенка Оксана Продан.
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Підписи наново мені зібрати буде неважко. Схильність високопосадовців до злодійства ліквідувати буде складніше, але вже є план", - додав депутат.
Для розгляду питання про відставку генпрокурора необхідно зібрати не менш як 150 підписів депутатів.
На завершення цього тижня роботи цієї Верховної Ради України.З мого стола в залі голосувань в Парламенті зникла тека з...Опубліковано Єгором Соболєвим 11 грудня 2015 р.