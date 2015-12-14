Порошенко оголосив 2016 роком вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент України Петро Порошенко оголосив 2016-й рік роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи.

Про це йдеться в указі, підписаному президентом.

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Згідно з документом, Порошенко доручив Кабінету міністрів розробити та затвердити план заходів, передбачивши, зокрема заходи із поліпшення умов соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ліквідаторів.

Уряду доручено підготувати проведення 26 квітня 2016 року у Києві пам’ятних заходів.

Також, згідно з указом, Кабінет міністрів має забезпечити своєчасне та у повному обсязі виконання фінансових зобов’язань України щодо внесків до міжнародних фондів з реалізації міжнародних проектів на Чорнобильській АЕС.

Крім того, серед доручень урядові – у шестимісячний термін внести пропозиції зі створення Чорнобильського біосферного заповідника, а також забезпечити до 1 липня 2016 року перегляд та уточнення меж територій зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведення інвентаризації земель, їх належного оформлення та реєстрації прав на землю.

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Обласні, Київська міська державна адміністрація за участю громадських організацій постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС мають розробити відповідні заходи на регіональному рівні.

МЗС України доручено організувати проведення закордонними дипломатичними установами заходів у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи, у тому числі за участю представників української громадськості за кордоном, а також забезпечити участь у заходах в Україні іноземних делегацій та дипломатичного корпусу, акредитованого в державі.