Чиновник мерії «спустив у каналізацію» 2,7 мільйона

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили у зловживанні владою голову комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету однієї з міських рад Херсонської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, чиновник у 2010 році під час проведення тендерної процедури закупівлі послуг за бюджетні кошти вніс недостовірні дані до протоколу відхилення пропозиції конкурсних торгів одного з товариств, і незаконно віддав «перевагу» одному з приватних підприємств. Надалі чиновник уклав договір з вказаним приватним підприємством на виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора міста за завищеними цінами, чим завдав збитку державі на суму понад 2,7 млн. грн.

За даним фактом прокуратурою Цюрупинського району Херсонської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) і ч.2 ст. 366 (службова фальсифікація).