Могеріні: ЄС може продовжити санкції проти РФ 17 грудня, але все залежить від Туска

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Могеріні сказала сьогодні на прес-конференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

За її словами, рішення щодо того, коли саме та у якому форматі Європейський союз прийме рішення про продовження санкції проти Росії, буде приймати президент Європейської ради Дональд Туск.

"Коли це рішення буде прийнято, і в якому форматі Ради - це буде залежати від рішення Туска. Але цього питання не було в порядку денному сьогодні і не стоїть в порядку денному Ради завтра. Є засідання Ради в четвер, і, на мою думку, скоріше всього, воно буде в тому порядку денному (17-18 грудня в Брюсселі відбудеться саміт глав держав і урядів ЄС – УНІАН). Але це рішення президента Туска", - сказала вона.

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За словами Могеріні, з "політичної точки зору, загальна оцінка полягає в тому, що санкції будуть продовжені".

Вона нагадала, що Європейська рада на рівні глав держав і урядів вирішила у березні цього року зв'язати санкції ЄС проти Росії з виконанням у повному обсязі Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Міністри висловили думку, що ми рухаємося в правильному напрямку у виконанні Мінських домовленостей, але ми ще далекі від їх повного виконання, а тому є ознаки необхідності продовжити санкції на певний період часу", - пояснила вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що під час візиту в Брюссель 16-17 грудня обговорить питання безвізового режиму з ЄС і продовження санкцій проти Росії.

ЄС ввів санкції проти РФ в 2014 році у зв'язку з анексією Криму і збройним конфліктом на Донбасі. Термін дії санкцій закінчується в кінці січня 2016 року.