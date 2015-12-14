Порошенко у Брюсселі 16-17 грудня обговорить безвізовий режим з ЄС і продовження санкцій проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час відвідування державного поліграфічного комбінату «Україна», де він ознайомився з процесом виробництва бланків паспорта громадянина України нового зразка у вигляді пластикової картки.

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«(В межах) мого візиту в Брюссель, у ЄС, ми післязавтра і в четвер будемо обговорювати два надзвичайно важливих кроку для України: перший - це рішення Європейської комісії щодо завершення оцінної місії щодо виконання Україною вимог щодо безвізового режиму і другий – це рішення Європейської Ради про продовження санкцій проти Росії, країни-агресора за неімплементацію Мінських угод», - повідомив Порошенко, додавши, що цей тиждень надзвичайно важливий для України.