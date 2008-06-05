Тимошенко висловила співчуття рідним депутата Герасимова

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття у зв’язку зі смертю народного депутата України Івана Герасимова та направила телеграму родині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, у телеграмі йдеться: „Висловлюю глибокі співчуття у зв’язку з тяжкою непоправною втратою – смертю Героя України, видатного політичного, державного і громадського діяча, народного депутата України трьох скликань Герасимова Івана Олександровича. Світла пам’ять про Івана Олександровича, людину високої духовності і честі, справжнього громадянина і лідера назавжди залишиться в серцях усіх, хто з ним спілкувався, працював і щиро поважав за відданість Україні і відповідальність перед народом”.

Як повідомляв УНІАН, найстаріший депутат Верховної Ради Іван Герасимов (біографія) помер на 87-му році життя. Він був обраний до ВР за списком Комуністичної партії України.