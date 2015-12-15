Людина Байдена стала "головною" з питань України у Пентагоні - ЗМІ

Карпентер заступив на посаді Евелін Фаркас, яка несподівано залишила посаду у жовтні на фоні повідомлень про її особисту незгоду із офіційною позицією США у питанні озброєння України, передає "Голос Америки" з посиланням на Foreign Policy.

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Майкл Карпентер, який обіймав посаду радника Джозефа Байдена, добре поінформований про політику Білого дому щодо Росії та України. Карпентер також 12 років пропрацював у Державному департаменті США, а також був директором з питань Росії у Раді нацбезпеки США.

Варто зазначити, що Байдена називають головним прихильником України у Білому домі. Починаючи з лютого 2014 року, віце-президент США чотири рази відвідав Україну.