Людина Байдена стала "головною" з питань України у Пентагоні - ЗМІ
Майкл Карпентер, який раніше обіймав посаду спеціального радника віце-президента США з питань Європи та Євразії, призначений заступником міністра оборони США з питань Росії, України, Євразії, Західних Балкан та контролю за звичайними озброєннями.
Карпентер заступив на посаді Евелін Фаркас, яка несподівано залишила посаду у жовтні на фоні повідомлень про її особисту незгоду із офіційною позицією США у питанні озброєння України, передає "Голос Америки" з посиланням на Foreign Policy.
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Майкл Карпентер, який обіймав посаду радника Джозефа Байдена, добре поінформований про політику Білого дому щодо Росії та України. Карпентер також 12 років пропрацював у Державному департаменті США, а також був директором з питань Росії у Раді нацбезпеки США.
Варто зазначити, що Байдена називають головним прихильником України у Білому домі. Починаючи з лютого 2014 року, віце-президент США чотири рази відвідав Україну.