Байден засудив напад на Яценюка у Раді

Про це повідомляє "112 Україна".

"Віце-президент засудив напад на прем'єр-міністра Яценюка у Раді і закликав законодавців України покласти край посилюючій розкол риториці, що перешкоджає реформам, які заслуговує український народ", - повідомила прес-служба Білого дому.

Як повідомлялося, після висловлення Яценюка про те, що БПП можуть самі запитати у "свого міністра" Демчишина про ситуацію в енергетичній сфері, Барна підскочив з квітами до трибуни, де стояв Яценюк, а також спробував виштовхати Яценюка з-за трибуни.

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Главі фракції БПП Юрію Луценку довелося вибачитися за свого депутата. Він також нагадав Яценюку, що це не "уряд Яценюка", а "уряд України", а також не "міністри БПП". Пізніше стало відомо, що Барна виключений з фракції БПП. Президент України Петро Порошенко підтримав таке рішення фракції. Також регламентний комітет прийняв рішення рекомендувати Раді позбавити Барну права відвідати п`ять пленарних засідань.