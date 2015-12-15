Міністр оборони Польщі: безпечна Україна - це безпечна Польща і Європа

Таку заяву під час візиту в Київ зробив новопризначений міністр оборони Польщі Антоні Мацєревіч, повідомляє Польське радіо. Антоні Мацєревіч відзначив, що його країна дотримується однозначної позиції щодо російської агресії в Україні. Він висловив зацікавленість у досвіді Збройних сил України, набутому у сфері формування сил територіальної оборони та ведення збройної боротьби в умовах гібридної війни.

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«Україна є стратегічним партнером Польщі і нашим абсолютним пріоритетом. Тому свій перший візит на посаді міністра оборони я здійснив саме до Києва. Безпечна Україна - значить, безпечна Польща і безпечна Європа», - заявив польський міністр.

«Хочу заявити про нашу готовність до спільних навчань, які вже відбуваються в рамках польсько-канадсько-американської співпраці у Яворові. Ми прагнемо розвивати її й надалі, так само, як співпрацю у військово-промисловій галузі», - підкреслив Антоні Мацєревіч.

В свою чергу міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що «вже традиційно Польща є стратегічним партнером України, і нам надзвичайно приємно, що свій перший офіційний візит пан Мацєревіч здійснив саме до Києва. Ми цінуємо підтримку керівництва Польщі та польського народу, яку ви нам надаєте з перших днів російської агресії».

Український військовий повідомив свого колегу про поточну ситуацію на сході України та біля її кордонів, наголосивши на важливості для європейських держав дотримуватися єдиної позиції щодо агресора.

«З початку агресії Російської Федерації Польща однією з перших прийшла на допомогу Україні. Ми отримали як політичну, так і матеріально-технічну підтримку, наші бійці, поранені на фронті, лікувалися в Польщі», - наголосив Степан Полторак.

Під час переговорів сторони заявили про готовність продовжувати співпрацю згідно з політичними домовленостями, досягнутими главами держав, обговорили можливості щодо збільшення кількості двосторонніх навчань, а також практичні аспекти створення спільної бригади ЛитПолУкрбриг.