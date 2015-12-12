МЗС Польщі засудило відвідування євродепутатом окупованого Криму

Про це йдеться в заяві МЗС Польщі, повідомляє Польське радіо.

"Республіка Польща разом з усім Європейським Союзом і значною частиною міжнародної громадськості не визнають російської анексії Криму і рішуче відмежовуються від будь-яких дій і висловлювань, які мають ознаки легітимації актів порушення права і територіальної інтегральності України Російською Федерацією", - наголошується в заяві польського МЗС.

Крім того, МЗС Польщі звертає увагу, що Європарламент рішуче засуджує російську анексію Автономної Республіки Крим, яка залишається, згідно з нормами міжнародного права, частиною України.

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Разом з тим Міністерство закордонних справ україни нагадує, що громадяни Республіки Польща зобов'язані дотримувати правил, що регулюють перебування іноземців на всій території Української держави.

Як повідомлялося, Корвін-Міккі 10 грудня відвідав Автономну Республіку Крим.

МЗС України засудило його візит на півострів. Корвін-Міккі відомий своєю антиукраїнською позицією.