Порошенко заявляє, що не бачить жодних проблем у питанні надання Україні безвізового режиму з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Києві.

«Щодо безвізового режиму, можу наголосити, що ми знаходимось в постійному діалозі, цей діалог буде продовжений під час мого візиту до Брюсселя. Основні переговори відбудуться завтра та в четвер. Теми: і продовження санкцій і безвізовий режим і співпраця з ЄС та Європейською комісією, Європейською радою у галузі реформ», - зазначив він.

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«Я не бачу жодних проблем, які можуть перешкоджати цьому процесу, навпаки - ми впевнені в тому, що все буде добре», - зазначив Порошенко.

Президент України вважає, що всі 28 країн-членів ЄС, включаючи Польщу, продемонструють повну підтримку надання українським громадянам права подорожувати без віз.