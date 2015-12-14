На обговорення в ЄС питання про безвізовий режим з Україною піде кілька місяців - єврокомісар

Про це єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган заявив в кулуарах Ради Європейського Союзу, повідомляє телеканал "112 Україна".

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"Завтра ми будемо мати позитивний рекомендаційний звіт по Грузії, Україні, і також очікую, що по Косово. Звичайно, це буде найбільш імовірно фінальний звіт, який ми представляємо країнам-членам про надання названим державам безвізового режиму. Звичайно, країни-члени ще матимуть час для обговорення, можливо, для цього знадобиться ще кілька місяців, але в цілому це буде навіть позитивний крок", - заявив Ган.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 15 грудня, Єврокомісія надасть остаточний звіт щодо виконання щодо виконання Києвом Плану дій щодо лібералізації візового режиму для українців.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Україна після виконання всіх вимог може отримати безвізовий режим з ЄС влітку або восени 2016 року.