Порошенко сподівається, що санкції проти РФ продовжать вже на цьому тижні
Президент сподівається, що рішення щодо продовження санкцій проти РФ буде ухвалене на цьому тижні під час засідання Ради ЄС.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що санкції проти Росії у зв’язку з окупацію Криму та неімплементацією Мінських угод будуть продовжені під час засідання Ради Євросоюзу на цьому тижні.
Про це він повідомив на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Києві, передає кореспондент УНІАН.
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«Було підтверджено незмінну позицію Варшави щодо підтримки продовження санкцій за незаконну окупацію Криму та неімплементацію Мінських угод, і я сподіваюся, що це рішення буде прийнято на цьому тижні під час засідання Ради ЄС. І мені було приємно почути таку позицію керівництва Польщі», - зазначив Порошенко.
Як повідомлялося, президент Польщі заявив про незмінну позицію Варшави щодо продовження санкцій проти Росії.
«Політика санкцій у зв'язку з Мінськими домовленостями і ситуацією на сході України має бути продовжена, і ми не маємо відмовлятися від цієї політики», - наголосив Дуда.