Порошенко сподівається, що санкції проти РФ продовжать вже на цьому тижні

Президент України Петро Порошенко сподівається, що санкції проти Росії у зв’язку з окупацію Криму та неімплементацією Мінських угод будуть продовжені під час засідання Ради Євросоюзу на цьому тижні.

Про це він повідомив на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожНе варто поспішати: в Італії запевнили, що підтримають продовження санкцій проти Росії на саміті

«Було підтверджено незмінну позицію Варшави щодо підтримки продовження санкцій за незаконну окупацію Криму та неімплементацію Мінських угод, і я сподіваюся, що це рішення буде прийнято на цьому тижні під час засідання Ради ЄС. І мені було приємно почути таку позицію керівництва Польщі», - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, президент Польщі заявив про незмінну позицію Варшави щодо продовження санкцій проти Росії.

«Політика санкцій у зв'язку з Мінськими домовленостями і ситуацією на сході України має бути продовжена, і ми не маємо відмовлятися від цієї політики», - наголосив Дуда.