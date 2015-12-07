В ЄС нагадали, що санкції проти Росії пов'язані з виконанням Мінських домовленостей

В Європейському Союзі нагадують, що тривалість санкцій для Росії залежить від виконання нею Мінських угод.

Про це йдеться у спільному прес-релізі, розповсюдженому у понеділок в Брюсселі по завершенню засідання Ради асоціації Україна-ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

"Рада асоціації нагадує, що тривалість економічних обмежувальних заходів ЄС проти Російської Федерації пов'язана з повною реалізацією Мінських домовленостей", - зазначено в документі.

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Рада також висловила стурбованість з приводу недавнього збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і підкреслює, що "всі заручники і незаконно затримані особи, пов'язані з конфліктом на сході України, в тому числі, Надія Савченко, повинні бути звільнені".

"ЄС знову зажадав негайного звільнення Олега Сенцова і Володимира Кольченка та їхнього безпечного повернення в Україну", - наголошується у повідомленні.

Крім того, Рада асоціації привітала підписання адміністративної домовленості між Європейським оборонним агентством та Міністерством оборони України. Документ підписали верховний представник ЄС Федеріка Могеріні та міністр оборони Степан Полторак.