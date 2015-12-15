Польща допоможе Україні в реалізації реформи децентралізації – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції в Києві.

«Ми дуже вдячні за запропоновану допомогу. Насамперед мова йде про допомогу в імплементації реформи в частині децентралізації України», - заявив він.

«Ми домовилися, що Польща готова надати Україні допомогу у вигляді радників, які будуть працювати як при українському уряді і при суб'єктах місцевого самоврядування, так і запросити керівників наших суб'єктів місцевого самоврядування до Польщі для демонстрації доступу до програм європейських фондів», - зазначив президент.

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«Це важливо, щоб новообрані представники місцевого самоврядування мали можливість у повному обсязі використовувати польський досвід, тим більше, що реформу децентралізації ми робили, ґрунтуючись саме на польській моделі, яка довела свою ефективність», - додав Порошенко.

Також, за його словами, Польща надасть підтримку Україні у сфері реформи української податкової системи, митної служби в контексті ефективної боротьби з корупцією.