Порошенко: Боротьба з корупцією - це не шоу-бізнес, настав час для справ

Про це йдеться у коментарі президента щодо інциденту на засіданні Національної ради реформ 14 грудня 2015 року, розміщеному на сайті глави держави.

На переконання президента, боротьба з корупцією - це не галузь шоу-бізнесу. «Я хотів би, щоб ані державні службовці, ані народні депутати не брали участі у подібних «виставах», - заявив він.

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«Переконливішим виглядатиме не той, хто скаже красивіше, а хто свою доказову базу подасть до Національного антикорупційного бюро. Це принципово новий, незалежний від влади орган, сформований на основі прозорого конкурсу і прискіпливого відбору директора, детективів та прокурорів», - зауважив Порошенко.