Порошенко: Боротьба з корупцією - це не шоу-бізнес, настав час для справ
Президент України Петро Порошенко вважає, що боротьба з корупцією - це не галузь шоу-бізнесу та в Україні настав час переходити від антикорупційних шоу до антикорупційних справ.
Про це йдеться у коментарі президента щодо інциденту на засіданні Національної ради реформ 14 грудня 2015 року, розміщеному на сайті глави держави.
На переконання президента, боротьба з корупцією - це не галузь шоу-бізнесу. «Я хотів би, щоб ані державні службовці, ані народні депутати не брали участі у подібних «виставах», - заявив він.
Читайте такожНа Банковій відмовились оприлюднювати відеозапис конфлікту між Аваковим і Саакашвілі
«Переконливішим виглядатиме не той, хто скаже красивіше, а хто свою доказову базу подасть до Національного антикорупційного бюро. Це принципово новий, незалежний від влади орган, сформований на основі прозорого конкурсу і прискіпливого відбору директора, детективів та прокурорів», - зауважив Порошенко.