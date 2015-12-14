Чиновники добровільно приходять на перевірку в Антикорупційне бюро, побоюючись скандалів

Деякі чиновники самостійно звертаються в Антикорупційне бюро за перевіркою.

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Про це в інтерв'ю виданню "Лига.net" розповів голова Антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Черги поки немає, але аналогічні звернення вже є. Чиновники пишуть: проти мене готують корупційний скандал, проведіть перевірку і підтвердіть, що я чистий перед законом. До речі, ця тактика застосовувалася і до створення Бюро, до прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу. Мотиви для звернення в кожному випадку свої, їх ми теж прояснюємо при перевірці таких заяв", - зазначив Артем Ситник.

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБ 4 грудня внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань перші три кримінальні провадження щодо розкрадання коштів державних підприємств на суму близько 1 млрд грн.