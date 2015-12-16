Уряд сьогодні схвалить річну програму співробітництва України з НАТО - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив на засіданні Кабміну.

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"Сьогодні уряд затверджує річну програму співробітництва між Україною і НАТО і передає президенту України на підпис", - сказав він.

Як повідомлялося, під час візиту до України президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує присутність України на саміті НАТО у Варшаві.