Президент Польщі підтримує присутність України на саміті НАТО у Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

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"Польща буде приймати саміт НАТО в 2016 році, і я б дуже хотів, щоб Україна була присутня на цьому форумі, щоб присутність України там була однозначною", - сказав Дуда.

Нагадаємо, раніше директор Центру інформатизації та документації НАТО в Україні Наталія Немилівська заявила про можливість залучення України до саміту країн Північноатлантичного альянсу у Варшаві в липні 2016 року.