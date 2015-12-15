Президент Польщі підтримує присутність України на саміті НАТО у Варшаві
14:42, 15 грудня 2015Політика
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Президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб Україна була присутня на саміті НАТО, який відбудеться в Польщі в 2016 році.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.
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"Польща буде приймати саміт НАТО в 2016 році, і я б дуже хотів, щоб Україна була присутня на цьому форумі, щоб присутність України там була однозначною", - сказав Дуда.
Нагадаємо, раніше директор Центру інформатизації та документації НАТО в Україні Наталія Немилівська заявила про можливість залучення України до саміту країн Північноатлантичного альянсу у Варшаві в липні 2016 року.
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