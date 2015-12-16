У ГПУ заявили, що потенційних підозрюваних у справі про замах на Шокіна поки немає

Прокуратура очікує результатів експертиз у кримінальному провадженні про замах на генерального прокурора Віктора Шокіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.

“Всі експертизи, які було проведено у цій справі, зараз аналізуються Службою безпеки. Ми чекаємо інформації від них. Але зібрано достатньо багато інформації, цікавої інформації, і ми чекаємо на висновки СБУ”, - сказав Куценко.

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Також він додав, що поки що потенційних підозрюваних у провадженні про замах на Шокіна немає, оскільки ще невідомі результати експертиз.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада близько 22.00 було обстріляно робочий кабінет Шокіна. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

3 листопада за фактом посягання на життя генпрокурора було відкрито кримінальне провадження за ст. 112 Кримінального кодексу України (замах на державного діяча). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або пожиттєве позбавлення волі.