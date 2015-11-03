Матіос: в кабінет Шокіна стріляли прицільно, врятувало броньоване скло

Як передає кореспондент УНІАН, про це Матіос сказав на брифінгу в Києві.

"Точно слідство переконане про обізнаність стрілка, а також його замовників про місце розташування речей і предметів, у тому числі, місце знаходження, особисте місце перебування генерального прокурора, тому що постріл був зроблений в упор з розрахунку на попадання в область тулуба і голови", - сказав Матіос.

Він також повідомив, що всього стрілець випустив три кулі.

"І тільки наявність броньованого щита зі скла дозволила уникнути фактично смертельної дії внаслідок цих пострілів", - сказав Матіос.

Також він заявив, що в сусідніх з Генрокуратурою будинках були зірвані замки.

"Можу повідомити, що в деяких з навколишніх будинків виявлені сліди недавнього зриву, злому навісних замків, тобто для потрапляння на горище цих будинків", - заявив Матіос.

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Крім того, він повідомив, що "навпроти тильного боку (будівлі) Генеральної прокуратури, де розташований кабінет генерального прокурора і вікна якого виходять у тил від вулиці Гусовського, розташовано кілька дуже цікавих приміщень, одним з яких є приміщення корпорації "Укрпідшипник".

Як зазначив Матіос, "куля, яка була випущена, фактично була спрямована прицільно з використанням, напевно, швидше за все, тепловізора, оскільки всі штори, всі ролети, передбачені у вечірній час, - вони були закриті".

За його словами, особи, які обстріляли кабінет Шокіна, можуть бути засуджені до 15 років позбавлення волі або до довічного ув'язнення.

"Вперше на такому рівні було скоєно замах на державного діяча, що передбачено і класифікується статтею 112 Кримінального кодексу України, де йдеться, що замах на державного діяча - і вказується перелік посад, куди також входить і генеральний прокурор України - карається позбавленням волі до 15 років або довічним позбавленням волі", - підкреслив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада, близько десятої години вечора був обстріляний робочий кабінет Шокіна. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.