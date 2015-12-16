Суд щодо Савченко оголосив перерву до завтра

Про це у своєму "Твіттері" написав один з її захисників Микола Полозов.

"Захист оголосив до кінця дня трохи письмових матеріалів, після чого суд оголосив перерву до завтра", - повідомив адвокат.

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Крім того, раніше він зазначив, що захист подав клопотання про залучення до справи в якості громадського захисника українського адвоката Олександра Плахотнюка, але в його участі у процесі "донецька трійка суддів" відмовила.

У свою чергу, інший адвокат льотчиці Марк Фейгін, зокрема, зазначив, що "весь сценарій так званого суду над Савченко остаточно зрозумілий: слухати і відмовляти, слухати і відмовляти".

Він також порадив завтра на прес-конференції президента Росії Володимира Путіна питати про обмін Савченко.

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"Ніякого суду в РФ немає, а у Донецьку ніколи і не було", - додав Фейгін.

Раніше сьогодні Полозов інформував, що суд відмовився долучити до справи Савченко матеріали з України.

У свою чергу Фейгін зазначив, що "з моменту початку стадії подання стороною захисту Савченко доказів Донецький суд не залучив жодного документа про її невинність".

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Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко мова йде про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

За даними захисту льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.