Російський суд у справі Савченко відмовився долучити до справи матеріали з України

Про це повідомляють адвокати українки. "Донецький міськсуд за півтори хвилини обговорення ухвалив рішення відмовити у клопотанні про залучення до справи матеріалів з України", – написав адвокат Микола Полозов у "Твіттері", передає радіо "Свобода".

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Проти долучення матеріалів, наданих Генпрокуратурою України, за словами адвокатів, виступала сторона обвинувачення. "Дивно, але прокурори проти долучення документів з України в будь-якому вигляді", – написав Микола Полозов.

Крім того, суд відмовив у клопотанні захисту про долучення до справи висновку спеціаліста щодо відеозапису сепаратистів із кадрами взяття Савченко в полон, а також допитати фахівця в режимі відеоконференц-зв’язку.

Надію Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії.

Адвокат Ілля Новіков заявив, що захист не оскаржуватиме рішення російського суду першої інстанції, яким би воно не було. За його словами, на цьому наполягає сама Надія Савченко.