Янукович і люди з його оточення можуть очолити "ДНР" і "ЛНР" – ЗМІ

Про це розповіли обізнані джерела, пише Новая газета.

«Плотницький (ватажок «ЛНР» - УНІАН), і його візаві з «ДНР» Захарченко, як тільки завершать зачистку, самі під неї потраплять. А на зміну їм прийдуть політики і бізнесмени з близького оточення Януковича, що виїхали в Росію. Неспроста ж «живий і легітимний президент» днями публічно заявив про намір повернутися в політику», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що «такий сценарій здається фантастичним, але те, що відбувається в «окремих районах» Донбасу давно не вкладається в рамки нормальної логіки, а Янукович і його прибічники, на відміну від Плотницького та Захарченка, принаймні, не брали участь у військових діях проти української армії».

Нагадаємо, раніше Янукович дав інтерв'ю, в якому заявив, що хоче повернутися в політику.