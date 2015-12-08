Янукович: Я хочу повернутися в політику (відео)

Про це він заявив в інтерв'ю РИА Новости.

"Хочу повернутися в політику. Я сьогодні... Те, що в моїх силах, я роблю все. По-перше, багато допомагаю людям, яких переслідують в Україні, які вже виїхали, припустимо, за межі України. І не тільки в Росію. У Росії само собою підтримую з ними зв'язок. Чим можу, тим і допомагаю", — каже Янукович.

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Він розповів, що підтримує зв'язки з діючими українськими політиками.

"Багато хто з них сьогодні вже не так соромляться і не так бояться, як це було, умовно кажучи, рік тому. Вони вже комфортно себе почувають, коли ми зустрічаємося і обговорюємо питання", — сказав Янукович.

Нагадаємо, екс-президент Віктор Януковичв даний час підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Майдану.

Прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко раніше заявляв, що наказ про застосування зброї проти активістів Євромайдану віддавав особисто колишній президент України Віктор Янукович.