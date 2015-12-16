Суд заборонив діяльність Комуністичної партії України

Окружний адмінсуд Києва завершив розгляд справи за позовом Мін'юсту до КПУ про заборону її діяльності. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

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Справа розглядалась за участю третьої особи – уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адмінсуду Києва з позовом про заборону на території країни діяльності Компартії України.

Як зазначалось у позові, "КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету й територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань".

30 вересня 2015 р. Окружний адмінсуд Києва також за позовом Мін’юсту припинив діяльність Комуністичної партії України (оновленої) та Комуністичної партії робітників і селян.