Симоненко: КПУ зібралася йти на вибори у складі партії "Нова держава"

Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко, повідомляється на сайті Компартії. Він зазначив, що судові справи щодо заборони КПУ досі розглядаються в судах. Симоненко повідомив, що КПУ прийняла рішення брати участь у місцевих виборах у складі партії "Нова держава", на сьогоднішній день - це вимушений захід".

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Лідер комуністів додав, що "Нова держава" входить до новоствореного об'єднання "Ліва опозиція".

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстру звернулися до Окружного адмінсуду Києва з позовом про заборону на території країни діяльності Компартії України. Відповідно до адміністративного позову, "КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету й територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань".

Засідання Окружного адміністративного суду Києва з розгляду позову Міністерства юстиції про заборону Комуністичної партії перенесено на 2 жовтня 2015 року.