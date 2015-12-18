В АП допустили введення конституційної скарги вже наступного року
Заступник голови Адміністрації президента України Олексій Філатов вважає цілком ймовірним запровадження конституційної скарги вже в наступному році.
Про це він повідомив кореспонденту УНІАН під час конференції з питань запровадження конституційної скарги.
Філатов зазначив, що конституційна скарга потрібна для громадян України, оскільки вона розширює можливості захисту прав громадян в українських судах.
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Відповідаючи на запитання, коли конституційна скарга зможе запрацювати, чиновник зазначив: “Щоб запровадити інститут конституційної скарги достатньо проголосувати за зміни до Конституції та ухвалити відповідні зміни до закону про КСУ. Я думаю, що на поточній сесії навряд чи цей закон буде прийнято, але сподіваюсь, що в наступній це відбудеться”.