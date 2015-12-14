Україні потрібна нова Конституція - посол ЄС

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Сьогодні ми говоримо про зміни до Конституції з питань судової системи, я б наполягав на необхідності постійної роботи над напрацюванням нової Конституції України... Можливо, потрібно створювати Конституцію, яка буде відповідати тим бажанням, щоб створити парламентську республіку, щоб було чітко прописано розподіл функцій, розподіл відповідальності між різними гілками влади",- сказав Томбінський.

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Посол нагадав, що ЄС надає допомогу Україні для проведення реформ.