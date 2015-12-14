Україні потрібна нова Конституція - посол ЄС
12:49, 14 грудня 2015Політика
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У новій Конституції України має бути чіткий розподіл функцій між гілками влади. Про це повідомив посол ЄС в Україні Ян Томбінський в ході форуму "Конституція: громадська довіра і нове правосуддя".
Нова Конституція буде "відповідати бажанням створити парламентську республіку", зазначив посол / УНІАН
Про це повідомляє "РБК-Україна".
"Сьогодні ми говоримо про зміни до Конституції з питань судової системи, я б наполягав на необхідності постійної роботи над напрацюванням нової Конституції України... Можливо, потрібно створювати Конституцію, яка буде відповідати тим бажанням, щоб створити парламентську республіку, щоб було чітко прописано розподіл функцій, розподіл відповідальності між різними гілками влади",- сказав Томбінський.
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Посол нагадав, що ЄС надає допомогу Україні для проведення реформ.
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