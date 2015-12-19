Порошенко: Головне в реформі правосуддя - зробити суд по-справжньому незалежним

Президент Петро Порошенко наголошує, що основним завдання проведення реформи правосуддя та внесення змін до Конституції України є забезпечення верховенства права, утвердження дійсно незалежного суду.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час зустрічі з головами конституційних судів Грузії - Георгієм Папуашвілі, Литви - Дейнюсом Жалімасом, Латвії - Алдісом Лавіньшем та Молдови - Александру Тенасе, які прибули до Києва для участі у "Міжнародній науково-практичній конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні".

Глава держави нагадав, що Україна зараз перебуває у процесі впровадження значних конституційних змін в частині децентралізації та в частині правосуддя.

"Ключова позиція - зробити суд і судову гілку влади загалом по-справжньому незалежною", - сказав Порошенко.

Щодо реформи децентралізації глава держави зазначив: "Це кардинальна зміна системи побудови державної та місцевої влади, яка базується виключно на європейській моделі".

Порошенко акцентував на тому, що завдяки децентралізації регіони, влада на місцях і громади отримають більше можливостей для забезпечення їхніх потреб та впровадження нових проектів.

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Президент підкреслив, що Україна зацікавлена у розвитку довготривалої, стратегічної співпраці, у тому числі й у сфері конституційного права, з країнами, представники яких присутні на зустрічі. Він високо оцінив допомогу, яка надається Україні.

"Ваш досвід і підтримка для нас дуже важливі. А тверда позиція політичного керівництва всіх балтійських країн є цементуючим фактором, що забезпечує єдність Європейського Союзу і солідарність з Україною", - сказав Порошенко.

«Учасники зустрічі, у свою чергу, запевнили у своїй готовності допомагати, надавати експертні консультації, ділитися досвідом у тих сферах, де реформи в їхніх країнах вже були успішно реалізовані. Вони також зазначили, що уважно стежать за ситуацією в Україні, зокрема на Донбасі та в Криму», - йдеться у повідомленні прес-служби.

«Конституційні суди не лишаються осторонь. Цього року ми розпочали так званий Батумський процес щодо засудження дій Конституційного Суду Російської Федерації, який міг зупинити анексію Криму, але не зробив цього. Ми вирішили не мовчати», - сказав голова Конституційного Суду Литви.

«Акт агресії та грубого порушення міжнародного права не повинен залишатися без уваги, принаймні, суддівської спільноти», - додав голова Конституційного Суду Молдови, висловивши сподівання, що цю позицію і Меморандум про засудження дій російського Конституційного Суду підтримають і юристи з інших країн.