МЗС назвало причини, через які ЄС може заблокувати безвізовий режим для України

16:36, 19 грудня 2015
Політика
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Країни-члени Європейського союзу можуть тимчасово заблокувати введення безвізового режиму з Україною в разі невиконання зобов'язань в частині боротьби з корупцією, міграційної політики, з питань безпеки. 

/ Wikipedia

Про це на прес-конференції в Києві 19 грудня заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. 

«Дуже важливо буде показати, що ми не зупиняємося на тому, що ми зараз одержали позитивний звіт, а продовжуємо працювати, ухвалюємо відповідні закони і робимо те, на що ми взяли на себе відповідні зобов'язання», - сказала вона. 

За її словами, зараз Єврокомісія має підготувати відповідну законодавчу пропозицію і передати її на розгляд комітету, до якого входять посли всіх країн - членів ЄС.

«Діалог про внесення цієї законодавчої пропозиції ведуть не міністерства закордонних справ, а міністри юстиції та внутрішніх справ. Це люди, які більш сфокусовані на питаннях безпеки, і у них можуть виникати питання як до комісії, що оцінювала результати України, так і до України безпосередньо. Цей діалог триває, вони не висувають нових умов, вони просто уточнюють», - відзначила заступник міністра. 

«Вчора єврокомісар Аврамопулос відзначив, що у них є 3-7 місяців, щоб завершити всю цю процедуру. Однак дуже багато залежатиме від того, якою буде реакція країн-членів і чи не буде додаткових питань з їх боку щодо наших дій», - сказала Зеркаль.

«Воно (надання безвізового режиму – УНІАН) може бути заблоковано на рівні країн - членів Європейського союзу тільки до з'ясування обставин, тому що мандат на проведення експертної оцінки був у Європейській комісії. Фактично ЄК була уповноважена країнами на проведення цієї технічної роботи», - відзначила вона. 

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Заступник міністра нагадала, що звіт Європейської комісії є фінальним і додаткових умов виставлятися Україні більше не буде. 

«Звіт є фінальним, жодних додаткових звітів вже не буде. Ми продовжуємо працювати лише в режимі спільних органів, які передбачені угодою про асоціацію. Згідно з угодою про асоціацію, існує підкомітет із юстиції, свободи і безпеки, в рамках якого буде продовжено співпрацю між Україною і ЄС у питанні візової лібералізації», - сказала Зеркаль. 

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2015 року Єврокомісія рекомендувала скасувати візовий режим для України. Йдеться про скасування короткострокових віз із країнами Шенгенської зони.

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