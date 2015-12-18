Єврокомісія на початку 2016 року пропонуватиме скасувати візовий режим з Україною

Про це повідомив на брифінгу єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос.

"Беручи до уваги загальні відносини між Україною і ЄС, Європейська комісія внесе на початку 2016 року на розгляд Європейської Ради і Європейського парламенту законодавчі пропозиції для внесення змін до відповідного регламенту, який стосується візових вимог для громадян країн, які не входять до ЄС. Відповідно, громадяни України-власники біометричних паспортів не підпадатимуть під візові вимоги для здійснення короткострокових поїздок до країн Шенгенської зони", - сказав Аврамопулос.

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Він також зазначив, що Україна зробила величезний прогрес з питання виконання критеріїв для отримання безвізового режиму, а також є політична рішучість в цьому питанні.

“Водночас, прогрес стосовно реформ і ухвалення важливого законодавства, боротьба з корупцією залишаються важливими питаннями”, - додав Аврамопулос.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня на сайті Єврокомісії був опублікований шостий звіт Єврокомісії щодо виконання Україною Плану дій щодо візової лібералізації.

В звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включити її у список країн, з якими в ЄС функціонує безвізовий режим.

"Комісія вважає, що Україна виконала всі вимоги чотирьох блоків другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму. Враховуючи загальні відносини між ЄС та Україною, Комісія представить на початку 2016 року законодавчу пропозицію внести поправку у законодавчий акт (номер 539/2001)", - йдеться у доповіді.