Окупаційна влада хоче "зміцнити взаємодію" жителів Криму зі спецслужбами

Про це він заявив у привітанні з нагоди російського Дня працівників органів безпеки, передає "Крим.Реалії".

"Ми живемо в непростий час. Міжнародний тероризм загрожує національній безпеці Росії. "Вороги" нашої Батьківщини не відмовилися від своїх планів із дестабілізації обстановки в Криму. Нам необхідно й далі зміцнювати та розширювати взаємодію органів безпеки з республіканською владою, громадськими організаціями, населенням", – наголосив Аксьонов.

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Він назвав "величезним" внесок працівників спецслужб "у зміцнення економічної та соціальної стабільності" в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше Аксьонов видав указ припинити мовлення українських ЗМІ на території північних районів півострова. Таким чином він відреагував на повідомлення, що в містах Армянськ і Джанкой українські радіостанції транслюють нібито антиросійські матеріали.