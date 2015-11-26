ЗМІ: влада анексованого Росією Криму наказала "зачистити як клас" українські медіа на півострові

Як передає Газета.ру, "глава" Криму Сергій Аксьонов видав указ припинити мовлення українських ЗМІ на території північних районів півострова. Таким чином він відреагував на повідомлення, що в містах Армянськ і Джанкой українські радіостанції транслюють нібито антиросійські матеріали.

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"Українські ЗМІ зачистите як клас. Щоб я навіть не чув, що хтось у Криму слухає ці передачі незрозумілі. Вже краще нехай "Спокойной ночи, малыши" дивляться", - заявив Сергій Аксьонов.

Міністр інформації і зв'язку Криму Дмитро Полонський, у свою чергу, повідомив, що повідомлення про мовлення українських радіостанцій на території Криму надходять від жителів регулярно, однак припинити трансляцію цих ЗМІ важко.

"Справді, зафіксовано випадки мовлення на території Криму на середніх і довгих хвилях радіостанцій. Але на середніх хвилях можна і радіо "Голос Америки" зловити. Тому якщо ми тільки супутник зіб'ємо, то зможемо це заглушити. Офіційно жодні українські ЗМІ на території Криму не мовлять", - розповів він.

Довідка УНІАН. Минулої весни Росія окупувала український Крим. Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій.