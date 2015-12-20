21 грудня ЄС офіційно оголосить про продовження санкцій проти Росії - Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю одному із українських телеканалів.

Він нагадав, що у п’ятницю, 18 грудня, на рівні Ради ЄС було прийняте рішення про безумовне продовження санкцій до 31 липня 2016 року, даючи російській владі ще більш як 7 місяців для повної імплементації Мінських угод.

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«О 13 годині в понеділок у Брюсселі буде офіційне оголошення цього важливого для України рішення», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз 18 грудня продовжив економічні санкції проти РФ ще на шість місяців. На підтримку цього кроку висловилися всі 28 держав ЄС. Рішення ЄС набуде чинності після 31 грудня 2016 року. Торговельні та інвестиційні обмеження з Росії знімуть, лише якщо Москва повністю виконає умови Мінських угод про врегулювання конфлікту в Україні.