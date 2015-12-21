ЄС продовжив санкції проти Росії на півроку

"Рішення щойно прийнято", - повідомили власному кореспонденту УНІАН в Європейській Раді.

Рішення було затверджене в письмовій формі. У вівторок, 22 грудня, воно буде оприлюднене в Офіційному журналі ЄС.

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Як повідомлялося раніше, 18 грудня ЄС на рівні постійних представників країн-членів погодився продовжити санкції проти Росії.