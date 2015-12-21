ЄС продовжив санкції проти Росії на півроку
15:12, 21 грудня 2015Політика
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Європейський союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку.
REUTERS
"Рішення щойно прийнято", - повідомили власному кореспонденту УНІАН в Європейській Раді.
Рішення було затверджене в письмовій формі. У вівторок, 22 грудня, воно буде оприлюднене в Офіційному журналі ЄС.
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Як повідомлялося раніше, 18 грудня ЄС на рівні постійних представників країн-членів погодився продовжити санкції проти Росії.
Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на півроку через невиконання Мінських угод
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