Рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Росії набуде чинности 22 грудня

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на своє джерело в Раді ЄС. «Прийняте послами рішення про продовження обмежувальних заходів сьогодні затвердять шляхом письмової процедури країни ЄС. Рішення вступить в силу у вівторок - після публікації в Офіційному журналі ЄС», - заявив співрозмовник агентства.

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Це станеться, якщо жодна з країн не змінить свою позицію і не направить заперечення в письмовому вигляді. При цьому, як повідомляється, жодних нових санкцій вводитися не буде.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня комітет постійних представників Євросоюзу ухвалила рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку. 20 грудня Петро Порошенко заявив, що ЄС 21 грудня офіційно оголосить про рішення продовжити санкції проти Росії до 31 липня 2016 року.